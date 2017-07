Oroscopo Ariete del 22 luglio 2017

Oroscopo del 22 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

apprezzati per ciò che siete…

Il Sole entra in Leone ed è uno dei vostri periodi preferiti: vi sentite valorizzati, apprezzati per ciò che siete e, a volte, anche per ciò che non siete. Accade, infatti, che diate spettacolo e mostriate un lato inedito, creato sul momento… In questo periodo vi piace attirare l’attenzione e, ogni Ariete, lo fa a modo proprio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]