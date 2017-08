Oroscopo Ariete del 23 agosto 2017

Oroscopo del 23 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

se volete brillare nel lavoro…

Quando il Sole entra in Vergine, spesso vi innervosite: le cose secondo voi, non procedono velocemente, che vi circonda riflette troppo e tutto sembra richiedere un tempo pazzesco. E’ l’effetto “segno di Terra” e, probabilmente, provate la stessa cosa quando il Sole è in Toro o in Capricorno. Ma la Vergine ha delle qualità di cui avete bisogno, soprattutto se volete farvi notare nel lavoro: resistenza alla fatica, organizzazione e spirito critico che, quando partite in quarta, sono assenti!

