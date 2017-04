Oroscopo Ariete del 23 aprile 2017

Oroscopo del 23 aprile 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: attività tranquille…

Come ieri, rilassatevi, cercate di svolgere attività tranquille… Leggere un libro o guardare un bel film o,ancora, fare una passeggiata in campagna ascoltando i suoni della natura, vi ricaricherà di energie positive. La prossima settimana l’atmosfera sarà elettrica, soprattutto per i nati dopo il 10 aprile, e dovete mantenere il controllo!

