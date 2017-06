Oroscopo Ariete del 23 giugno 2017

Oroscopo del 23 giugno 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

una decisione sbagliata e…

In conflitto con voi stessi: probabilmente per una decisione presa e che non si è rivelata giusta ma… preferite accusare gli altri. E tutto questo per non arrabbiarvi con voi stessi! Di conseguenza, troverete un capro espiatorio, qualcuno su cui far ricadere la colpa. Tenete presente che non servirà a molto, sarà un sollievo solo momentaneo. Sapete bene che a sbagliare siete stati voi.

