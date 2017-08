Oroscopo Ariete del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

dolcezza e bontà…

Dolcezza, Ariete, dolcezza e bontà prima di tutto. E’ così che, idealmente, oggi dovreste comportarvi con gli altri… Ascoltateli e se avete in corso una trattativa, prima di imporre il vostro punto di vista, considerate quello dell’altra persona. Cercate di trovare un compromesso, una via di mezzo, altrimenti andrete dritti verso uno scontro. E con la Luna in Bilancia, sembra invece che abbiate voglia di fare tutto il contrario…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]