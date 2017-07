Oroscopo Ariete del 24 luglio 2017

Oroscopo del 24 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

in vena d’avventure…

La settimana si apre splendidamente, il buon aspetto tra Mercurio e Urano apre la strada a un cambiamento della routine. Probabile che sia perché state partendo per le vacanze e, quest’anno, la destinazione sia diversa da quella degli anni passati. Ma in questo momento, l’Ariete è in vena d’avventure (ciascuno a modo proprio) e avete voglia di scoprire nuove cose, nuovi posti anche se rimanete in città. Non sono escluse, infine, notizie sorprendenti!

