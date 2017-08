Oroscopo Ariete del 26 agosto 2017

Oroscopo del 26 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

grande fascino…

Con Venere in Leone, sprigionate un tale fascino, una tale volontà di sedurre che difficilmente qualcuno potrà resistervi. Il punto è che sarete anche molto insistenti: se la persona che vi piace non non dovesse cedere al vostro corteggiamento, continuerete a corteggiarla rischiando di diventare appiccosi… In coppia, metterete il partner su un piedistallo o sarà l’altro/a che vi farà sentire un re o una regina.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]