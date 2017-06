Oroscopo Ariete del 26 giugno 2017

Oroscopo del 26 giugno 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

alzare la voce per…

Settimana un po’ agitata. Nulla di grave ma sarete costretti ad alzare la voce e, probabilmente, per farvi rispettare. In ogni caso, attenzione a dire cose di cui in seguito vi pentireste o a prendere decisioni impulsive di cui ugualmente vi pentireste… L’atmosfera movimentata potrebbe andare avanti per l’intera settimana.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]