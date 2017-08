Oroscopo Ariete del 27 agosto 2017

Oroscopo del 27 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

prendere gli altri per il verso…

Venere in Leone vi sostiene ma non basta e oggi, rischiate di essere vittime di voi stessi, del vostro carattere. Chi vi circonda, opporrà resistenza ma affinché le cose vadano bene, sarà sufficiente prendere gli altri per il verso giusto, quello dei sentimenti, e non fare il contro pelo. Nati dopo il 15 aprile: avrete la possibilità di vincere una battaglia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]