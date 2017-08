Oroscopo Ariete del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

sistemare un vecchio problema…

Più che di buonumore, poiché finalmente le cose vanno nel verso desiderato. E molti Ariete, potranno finalmente sistemare un vecchio problema: vi trovate, infatti, in una fase decisiva e le cose devono cambiare. Come si suol dire, la va o la spacca! Difficile, tuttavia dire in quale settore è il problema che risolverete ma voi, lo sapete sicuramente.

