Oroscopo Ariete del 29 giugno 2017 per i nati sotto

Oroscopo del 29 giugno 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

prima d’agire e parlare…

Prima d’agire e parlare, la Luna in Vergine vi consiglia prudenza e riflessione ma, probabilmente, non ce la farete a ragionare… Vi farete trasportare dalle emozioni. Marte in Cancro vi spinge ad agire, a parlare, ad agire malgrado voi, a prendere iniziative che possono essere un po’ avventurose ma non sarà questo a fermarvi: in fondo, vi piace mettervi in pericolo.

