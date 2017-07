Oroscopo Ariete del 29 luglio 2017

Oroscopo del 29 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

fine settimana perfetto…

Fine settimana pressocché vicino alla perfezione! Venere e Urano in armonia, annunciano che siete ottimisti, la vita sociale è piacevolmente movimentata. E, udite udite, sembra che uscendo potreste avere non solo buone opportunità di stringere nuove amicizie ma inattesi incontri romantici. In questo secondo caso, tuttavia, non partite in quarta com’è vostro solito…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]