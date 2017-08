Oroscopo Ariete del 31 agosto 2017

Oroscopo del 31 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

obblighi e responsabilità…

La Luna entra in Capricorno e a voi non piacciono le sensazioni che il passaggio scatena: vi sentite obbligati, sovrastati dal senso del dovere… Oggi, effettivamente dovete assolvere impegni, obblighi di vario tipo, responsabilità che potrebbero impedirvi di fare ciò che più vi piace. Fatevi furbi e, nonostante gli obblighi da cui non potete sottrarvi, ritagliate del tempo solo per voi. E’ prezioso.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]