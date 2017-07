Oroscopo Ariete del 4 luglio 2017

Oroscopo del 4 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

una soluzione equa…

In qualsiasi “dibattito” – familiare o di lavoro – sarete spinti dalla volontà di sistemare le cose in un modo che sia equo per tutti. Potrebbe esser più facile, soprattutto per voi, prendere una posizione decisa ma vorrete invece che la questione si concluda con piena soddisfazione di tutti, compresa la vostra. L’Ariete saggio…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]