Oroscopo Ariete del 4 settembre 2017

Oroscopo del 4 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

pensare e agire in funzione di…

Con i pianeti in Vergine è una settimana in cui dovete pensare e agire in funzione del lavoro, e gli astri inoltre vi spingono a essere anche perfezionisti. Ma non vi dispiacerà soffermarvi sui dettagli e per una volta, sapendo che ne vale pena, prenderete tutto il tempo che occorre. Ne riparleremo domani, con l’arrivo di Marte in Vergine che fa arrivare anche un altro aspetto del lavoro: la rivalità tra colleghi.

