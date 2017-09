Oroscopo Ariete del 5 settembre 2017

Oroscopo del 5 settembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

energie tutte nel lavoro…

Tutte le energie saranno impegnate nel settore del lavoro o della forma. Nel primo caso, le investirete a fondo e nessuno dovrà osare distrarvi: con Marte in Vergine, potreste rispondere in modo aggressivo, le parole che direte per far capire che vi stanno disturbando potrebbero essere molto taglienti! Sul piano della forma, è possibile che dedichiate più tempo del solito allo sport o ne scopriate uno nuovo…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]