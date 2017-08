Oroscopo del 6 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: nuove esperienze…

Energie a mille, determinati e pronti a fare nuove esperienze anche se questo dovesse comportare dei rischi. Marte decuplica le energie, per cui è normale che vogliate portarla all’esterno, spenderla in qualcosa che vi metta in grado di mostrare il coraggio e la celeberrima audacia arietina!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]