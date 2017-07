Oroscopo Ariete del 6 luglio 2017

Oroscopo del 6 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

grazie al senso dell’umorismo…

Mercurio in Leone, si piazza nel vostro settore della comunicazione e della creatività: potreste aver voglia di impegnarvi in nuovo hobby o esplorare nuovi orizzonti… Ma non solo, chi vi circonderà apprezzerà il senso dell’umorismo che, oltretutto vi permetterà di vincere se nel lavoro siete in concorrenza con una persona. E nel privato, vi attendono nuove amicizie molto gratificanti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]