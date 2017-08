Oroscopo Ariete del 7 agosto 2017

Oroscopo del 7 agosto 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

valuterete i rischi…

Plenilunio in Acquario promette un buon inizio della settimana: belle energie e coraggio ma, oggi, vi lancerete solo dopo aver valutato eventuali rischi. Non vi lancerete alla cieca, dicendovi solo dopo che avreste potuto fare diversamente: prima di agire, esaminerete tutte le opzioni e questo vi sarà ovviamente utile. Non è escluso che qualche Ariete, impegni le energie per aiutare un amico/a che ha bisogno di sostegno.

