Oroscopo Ariete del 9 luglio 2017

Oroscopo del 9 luglio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

atmosfera pesante ma…

Anche oggi, con la Luna Piena in Capricorno, l’atmosfera è pesante e non siete positivi… Alcuni Ariete hanno fondate ragioni poiché la Luna congiunta a Plutone scatena emozioni forti e profonde. Siete a un punto di svolta e, nei prossimi giorni, vi troverete nella posizione migliore per prendere una decisione importante.

