Oroscopo Arietedel 24 giugno 2017

Oroscopo del 24 giugno 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

vi preoccupate per…

Anche se i pianeti in Cancro e la Luna Nuova nello stesso segno appesantiscono la vostra atmosfera, vi sforzerete affinché le nuvolette nere scompaiano rapidamente. E’ vero che quando domina il Cancro vi preoccupate per tutto e per niente: l’immaginazione è più attiva che mai e vi incita a vedere nero… Ma le cose non vanno poi così male.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]