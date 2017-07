Oroscopo Bilancia del 1 agosto 2017

Oroscopo del 1 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

obbiettivi e ambizioni…

I rapporti con chi detiene il potere, per intenderci chi conta, possono fare dei notevoli passi in avanti e al centro dei passaggi astrali ci sono le vostre ambizioni, gli obbiettivi da raggiungere. Questa bella energia planetaria spiana la strada al successo, al progresso ed è di aiuto in qualsiasi conversazione. Ed è utile, il che non è poco, a intrecciare rapporti utili e dare a chiunque un’impressione positiva.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]