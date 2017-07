Oroscopo Bilancia del 1 luglio 2017

Oroscopo del 1 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

lo zampino di Giove…

Luna e Giove congiunti nel vostro segno dovrebbero di norma lavorare per la vostra felicità… ma Giove è un amplificatore e può essere che le preoccupazioni siano decuplicate. E’ il grande problema che s’incontra nell’interpretazione del passaggio: è difficile, senza tema astrale, capire se mostrerà il lato positivo o negativo. In questo secondo caso, può trattarsi di un problema amministrativo o riguardante la coppia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]