Oroscopo Bilancia del 1 settembre 2017

Oroscopo del 1 settembre per i nati sotto il segno della Bilancia:

in piena rivolta e…

Ieri un po’ tristi e oggi allegri! Forse perché incontrate un amico o un gruppo di persone e vi sentite a vostro agio. Potrebbe essere sul lavoro, poiché in casa vi sembra di non essere considerati nello stesso modo. Ma, al proposito, le cose si stanno muovendo: sono mesi, ormai, che siete in piena rivolta (inizialmente solo interiormente) e ciò porterà a un cambiamento.

