Oroscopo Bilancia del 11 agosto 2017

Oroscopo del 11 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: una preoccupazione…

Avete una preoccupazione e, probabilmente, rispetto a un amico, un familiare o il partner con cui non riuscite a comunicare in modo normale. Non lo/la capite o è l’altro/a che finge di non capirvi o non vi ascolta… E voi, che privilegiate la comunicazione, avrete difficoltà ad ammettere che la persona in questione non sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]