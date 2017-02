Oroscopo Bilancia del 11 febbraio 2017

Oroscopo del 11 febbraio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: al centro della scena…

Carte in regola e la Luna Piena vi offre la possibilità di valorizzarvi, mettetevi al centro della scena, far riconoscere un vostro talento. Spesso, anche se lavorate in altri settori, sognate una carriera artistica e ora avete voglia di mettere in luce qualcosa che provate interiormente e non ancora esplorata. Muovetevi.

