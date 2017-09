Oroscopo Bilancia del 11 settembre 2017

Oroscopo del 11 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: il bisogno di riflettere…

Sebbene carichi di responsabilità e impegni quotidiani potreste sentire il bisogno di stare soli con voi stessi e riflettere. Fate bene: i problemi che hanno generato non poche tensioni, lentamente inizieranno a sciogliersi. Terza decade: il sostegno di un amico o di un collega, è come un dono dal cielo. Siete sul punto di scoprire parecchie cose su voi stessi e soprattutto sull’amore, sulla coppia e i rapporti più in generale.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]