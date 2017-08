Oroscopo Bilancia del 12 agosto 2017

Oroscopo del 12 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: qualcuno cerca lite…

Una persona a voi vicina, potrebbe cercare lite o mettervi alle strette: non fate il suo gioco e mandatelo in un certo paese… Più discuterete, infatti, per giustificarvi o far capire le vostre ragioni e meno sarete ascoltati col risultato che vi innervosirete parecchio. Nati dopo il 12 ottobre: se qualcuno, nei vostri confronti si è mostrato ingiusto, nei prossimi dieci giorni sarete in grado di ristabilire la verità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]