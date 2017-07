Oroscopo Bilancia del 12 luglio 2017

Oroscopo del 12 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: amore e successo…

Mercurio-Venere-Giove è una tripletta favorevole alle opportunità, all’amore e al successo. Vero che è un passaggio rapido ma comunque promette gioia, piacere: potrebbe arrivare un invito divertente o trascorrere il fine settimana in compagnia di amici stimolanti. Dopo giornate difficili, meritate di godere di momenti spensierati.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]