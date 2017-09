Oroscopo Bilancia del 12 settembre 2017

Oroscopo del 12 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: in sintonia con chi vi circonda ma…

In perfetta sintonia con chi vi circonda! Saranno gli altri, persone care o colleghi, a non esserlo tra loro e potrebbe volare qualche parola grossa… Sarete talmente infastiditi dall’atmosfera tesa, che avrete voglia di scappare. E’ possibile, tuttavia, che i figli discutano tra loro cosa che ugualmente non sopporterete. Tra Marte e Mercurio c’è maretta, la stessa che c’è tra chi vi circonda…

