Oroscopo Bilancia del 13 agosto 2017

Oroscopo del 13 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: la gelosia…

Un po’ di gelosia vivacizza la relazione ma non deve esser troppa, altrimenti diventa un veleno, tra tutti il più distruttivo… Per cui, evitate che il dubbio prenda il sopravvento o che le domande dell’altro/a diventino invasive: non dovete giustificarvi poiché più lo farete e tanto più sembrereste colpevoli. In questo momento, avete una volontà di ferro: approfittatene per imporvi (in ogni settore).

