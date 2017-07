Oroscopo Bilancia del 13 luglio 2017

Oroscopo del 13 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: una giornata faticosa…

E’ un giovedì che nel lavoro è all’insegna della fatica, anche in vacanza vi preoccuperete di problemi logistici e, forse, anche di dispositivi che non funzionano bene. Possibile che oggi partiate per le vacanze e, in questo caso, abbiate la spiacevole sensazione d’aver dimenticato un sacco di cose ma in realtà non sarà così…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]