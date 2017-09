Oroscopo Bilancia del 13 settembre 2017

Oroscopo del 13 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: un avvenimento speciale…

Il buon aspetto tra Giove e Venere, favorisce gli affari di cuore e anche le entrate di denaro. Sarà interessante in modo particolare il fine settimana, probabilmente perché ci sarà un avvenimento speciale. Al contempo, ci sono anche le belle vibrazioni di Saturno: vi sentite interiormente più stabili, vi muovete con maggiore sicurezza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]