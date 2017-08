Oroscopo Bilancia del 14 agosto 2017

Oroscopo del 14 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: non poter aiutare…

L’unica preoccupazione, potrebbe esser quella di non essere in grado di aiutare una persona cara, forse il partner. Arriverete a pensare che non voglia essere aiutata… Potrebbe essere contradditoria: sembra che all’apparenza vi chieda una mano ma poi si comporta come se non volesse. E sarà inevitabile che vi facciate un po’ di domande sul rapporto.

