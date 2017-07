Oroscopo Bilancia del 14 luglio 2017

Oroscopo del 14 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: agitarvi a vuoto…

E’ un venerdì un po’ confuso, ci sono tante cose da fare e avete difficoltà a organizzarvi. Ma, va aggiunto, che non sono d’importanza capitale. Non andrete per ordine e avrete la sensazione di agitarvi a vuoto. Per fortuna nel giro di poche ore sarà passato tutto. Seconda decade: una buona notizia o rivedete un familiare dopo una prolungata assenza.

