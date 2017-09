Oroscopo Bilancia del 14 settembre 2017

Oroscopo del 14 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: meglio non pensare a…

Inquieti, agitati… avete la sensazione che il tempo remi contro di voi e, qualunque sia la vostra età, vi sembrerà di essere invecchiati. E’ evidentemente un pensiero assolutamente personale poiché le persone care non pensano al stessa cosa, salvo non abbiate raggiunto la vecchiaia. Se, ad esempio, avete sui quaranta anni, è possibile che abbiate qualche capello bianco: rafforzerà l’idea di cui sopra. Meglio non pensarci.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]