Oroscopo Bilancia del 15 agosto 2017

Oroscopo del 15 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: ovunque, ben accolti…

Una bella e conviviale giornata, farete incontri simpatici e non è esclusa una festicciola tra amici. Qualunque cosa facciate vi sentirete ovunque ben accolti e in sintonia con chi vi circonda. E se a ospitare sarete voi, farete di tutto affinché gli altri si sentano a loro agio e coccolati. Se siete in vacanza, non è escluso visitiate un posto che vi piacerà molto.

