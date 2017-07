Oroscopo Bilancia del 15 luglio 2017

Oroscopo del 15 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: non concedete troppo potere…

Responsabili del vostro malumore o buonumore, oggi saranno gli altri o il partner. Per cui, proteggetevi e non concedete loro troppo potere. Molte Bilancia, in questi ultimi anni, hanno fatto un buon lavoro: non volete più dipendere da chi vi circonda, partner compreso, il che è un fatto liberatorio. Ma altre Bilancia, soprattutto la terza decade, devono ancora muoversi in questo senso: allentare, liberarsi da alcuni legami.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]