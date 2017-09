Oroscopo Bilancia del 15 settembre 2017

Oroscopo del 15 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: le gioie dell’amore…

Il bel passaggio Venere-Giove, vi regala ottimismo, siete molto positivi ma non solo, fa arrivare anche momenti gioiosi in amore e/o soddisfazioni sul fronte finanze! Ciò riguarda anche la terza decade, ancora sotto pressione, che in coppia – o con un socio – vive qualche difficoltà. L’altro/a tenta di imporre alcuni comportamenti ma ormai non siete più disposti a subire!

