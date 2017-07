Oroscopo Bilancia del 16 luglio 2017

Oroscopo del 16 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: prendete tempo…

Potreste chiedervi se l’offerta lavorativa di una persona, sia davvero autentica. Se ne siete convinti, allora prendete tempo e non accettate a occhi chiusi. E’ il consiglio planetario: l’aspetto positivo tra Sole e Luna indica che essere accorti, più attenti al dettaglio o, addirittura dire “no” – senza sentirvi in colpa – è la strada giusta.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]