Oroscopo Bilancia del 17 aprile 2017

Oroscopo del 17 aprile 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: per conto vostro ma…

La settimana si avvia con la Luna in Capricorno: chiusi in voi stessi o, potendo, preferirete stare in casa. E’ soprattutto oggi e domani che avrete bisogno di rimanere per conto vostro, staccare la spina ma, a partire da mercoledì, l’atmosfera sarà più “mondana”, avrete voglia d’uscire e farvi notare. Vorrete, forse, conquistare un cuore? Con Venere di nuovo in Ariete, ritorna la passione!

