Oroscopo Bilancia del 17 luglio 2017

Oroscopo del 17 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: perseverate…

Pensate di non essere in grado di affrontare o lanciarvi in qualcosa ma i passaggi attuali sembrano dire che invece potreste farcela. Coraggio, Bilancia: ci vorrà tempo ma, nonostante i dubbi iniziali, vedrete i risultati positivi. La chiave è nella perseveranza per cui, andate avanti! Terza decade: ancora scombussolati, ci sono cambiamenti di situazione ma in settimana l’atmosfera sarà meno elettrica.

