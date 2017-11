Oroscopo Bilancia del 17 novembre 2017

Oroscopo del 17 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

piove denaro…

Inizia a piovere… denaro! Ma, al contempo, potreste diventare più spendaccioni del solito. Vi piacciono gli oggetti belli, i bei vestiti, tutto ciò che appaga il vostro senso estetico ma non vorrete solo guardarli, vorrete possederli! Su un altro piano: se capite che una situazione personale o lavorativa è arrivata al capolinea, non fate come gli struzzi e affrontatela con determinazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]