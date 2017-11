Oroscopo Bilancia del 18 novembre 2017

Oroscopo del 18 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

la soluzione giusta…

Il Novilunio in Scorpione mette in luce una questione di denaro che dovete sistemare: ebbene, troverete la soluzione giusta! Potreste anche avere in mente di vendere qualcosa perché avete bisogno di rimpinguare le casse e l’operazione andrà in porto. Se non avete problemi finanziari, potreste trovare l’occasione giusta per investire denaro e trarne un buon rendimento.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]