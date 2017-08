Oroscopo Bilancia del 19 agosto 2017

Oroscopo del 19 agosto 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: piacevoli progetti…

I passaggi astrali decuplicano le emozioni, per cui non vi stupite se stamattina vi sentite un po’ sottosopra… Stasera la Luna entrerà in Leone e l’umore sarà decisamente diverso, avrete altre cose in mente, in particolare dei piacevoli progetti con amici o familiari o, ancora, il partner che concretizzerete rapidamente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]