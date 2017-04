Oroscopo Bilancia del 19 aprile 2017

Oroscopo del 19 aprile 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: alla conquista del mondo…

Allegri, di buonumore, soddisfatti della vostra immagine e pronti a partire alla conquista del mondo! O di una persona che avete notato… In tutti i casi, piacete. Può essere che sperimentiate una nuova tecnica di seduzione? Ne sarete contenti. Per alcune Bilancia, invece, in primo piano c’è il ruolo di genitore: forse un figlio – soprattutto se adolescente – secondo voi non segue alcune regole.

