Oroscopo Bilancia del 19 luglio 2017

Oroscopo del 19 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: vento in poppa…

Vento in poppa! E’ un mercoledì positivo, siete in forma, bene con voi stessi e vi sentite accettati da tutti. Viaggi e vacanze, dato anche il periodo, sono in primo piano e in molti, in questi giorni, farete le valige per dirigervi verso mete che vi piacciono. Terza decade: le cose si sistemano, le tensioni svaniscono e vi sentiterete pieni di belle energie.

