Oroscopo Bilancia del 2 luglio 2017

Oroscopo del 2 luglio 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

ragioni valide ma…

Potreste anche avere ragioni valide ma non è detto che gli altri siano necessariamente d’accordo con voi anzi, rispetto a ciò che dite qualcuno potrebbe anche inquietarsi. Per cui, se vi trovate d affrontare un confronto emotivamente coinvolgente, è meglio attenersi solo ai fatti. Seconda decade: da qualche giorno non vi sentite al top, provate forti tensioni interiori poiché, probabilmente, vivete un momento di crisi intima.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]