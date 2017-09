Oroscopo Bilancia del 2 settembre 2017

Oroscopo del 2 settembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

fine settimana con sorprese…

Forse desiderate un fine settimana tranquillo per ritrovare voi stessi, riflettere e ricaricare le energie. Ma sembra che non sia proprio così, si prospettano due giorni particolarmente frenetici, con alcune piacevoli sorprese. Terza decade: amicizia o amore, un rapporto vi fa sentire intrappolati sul piano sentimentale. E’ arrivato il momento di reagire.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]