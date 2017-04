Oroscopo Bilancia del 20 aprile 2017

Oroscopo del 20 aprile 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia: la situazione inizia a sistemarsi…

Con l’Ariete la coppia era in primo piano e da oggi, con il Sole in Toro, è il denaro di coppia o della vostra azienda. Potreste guadagnare di più… In ogni caso, se il partner già da mesi ha avuto noie di qualsiasi tipo, ci sono delle possibilità che la situazione inizi a sistemarsi, si intravede uno spiraglio di luce.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]